Пятница, 24 Марта 2017 17:01

АрмИнфо.Лидер блока <Царукян> Гагик Царукян не раскрывает, с кем намерен вступить в коалицию после выборов.

<А кто сказал, что это будет правящая Республиканская партия>,- задал вопрос Царукян. Вместе с тем, он заметил, что если возглавляемому им блоку не удастся набрать на выборах абсолютного большинства с тем, чтобы реализовать 15 пунктов своей предвыборной программы, он будет вынужден вступить в коалицию с какой-либо силой.

На днях Царукян исключил возможность вступления в коалицию вообще. Касаясь заявления Царукяна о намерении вступить в коалицию, пресс-секретарь Республиканской партии, вице-спикер Эдуард Шармазанов заявил, что, во-первых, не верит в оппозиционность блока <Царукян>, во-вторых РПА вообще не обсуждала вопрос поствыборного сотрудничества с какой-либо силой, кроме нынешнего соратника по коалиции АРФ <Дашнакцутюн>.