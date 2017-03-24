Пятница, 24 Марта 2017 17:00

АрмИнфо. Знаменитый летчик-испытатель Герой Советского Союза Степан Микоян скончался в пятницу на 95-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ".

Двадцать четвертого марта 2017 года, на 95-м году ушел из жизни Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, внесший значительный вклад в развитие отечественной авиации

Пресс-служба Российской самолетостроительной корпорации (РСК) <МиГ> Степан Микоян родился 12 июля 1922 года в Тбилиси (Грузия) в семье видного советского государственного деятеля и будущего Героя Социалистического Труда - Анастаса Ивановича Микояна. В 1941 году окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков, а в декабре этого же года ушел на фронт. В годы Великой Отечественной войны в качестве летчика-истребителя воевал в составе 11-го, 32-го гвардейского и 12-го гвардейского истребительных авиационных полков. В 1951 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского и перешел на летно-испытательную работу в ГК НИИ ВВС. В течение 23 лет испытывал боевые самолеты марки <МиГ>. В 1975 году за проведение государственных испытаний самолета МиГ-25 был удостоен звания Героя Советского Союза. Микоян летал вплоть до 1978 года. В общей сложности он освоил 102 типа летательных аппаратов, в том числе МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27.

Микоян - лауреат премии правительства РФ за значительный вклад в развитие ВВС России, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды, медалями, в том числе <За боевые заслуги>

Пресс-служба Российской самолетостроительной корпорации (РСК) <МиГ> <Коллектив корпорации "МиГ" выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Степана Анастасовича. Его уход - это потеря для всей отечественной авиации. Он прожил долгую и достойную жизнь. Его имя навсегда останется в истории авиации и в нашей памяти>, - отметили в пресс-службе.