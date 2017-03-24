Пятница, 24 Марта 2017 16:58

АрмИнфо. Политические силы Армении либо не желают вмешиваться в ход дела по обвинению экс-министра обороны Арцаха Самвела Бабаяна в незаконном ввозе ПЗРК <Игла>, либо считают его исключительно политичесаким.

В частности, лидер <Армянского общенационального движения> и кандидат в депутаты от блока <Царукян> Арарат Зурабн посчитал странным подобные громкие аресты в предвыборный период. Однако, на его взгляд, не серьезны заявления СНБ о том, что Бабаян заказал ввоз зенитно-ракетного комплекса, поскольку ему не понята как мог он использовать его. Политик также не видит какой-либо связи данного ареста с предложенной первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном программой по урегулированию карабахского конфликта посредством территориальных уступок.

В свою очередь сторонник блока <Оганян-Раффи-Осканян> Азат Аршакян заявил, что Бабаяна устранили, поскольку власти намерены реализовать план Тер-Петросяна и уступить территории. <Власти знают, насколько жесток он в этом вопросе, и устранили его>, - подчеркнул он.

Член предвыборного блока <Свободные демократы> Степан Сафарян же заметил, что перед всеми прошедшими в последнее время выборами были громкие аресты и задержания. "Странно не только это, но и то, что перед задержанием был обеспечен информационный фон, и некоторые СМИ заранее сообщали об этом", - подчеркнул политик, не давая каких-либо других оценок.

Представитель блока <Елк> Ален Симонян не захотел как-либо комментировать это дело, поскольку не посчитал правильным политизировать данный вопрос.

Меж тем бывший заместитель начальника Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Гурген Егиазарян считает данное дело. "Даже если и есть звукозапись доказывающая, что он являлся заказчиком данного <инструмента>, которое по опубликованной видеозаписи НСБ, является лишь 1/3 <Иглы> и не может считаться оружием, то доказательств о его преступных намерениях нет", - заявил он, добавив, что арест Бабаяна является политическим преследованием.

Отметим, что Самвел Бабаян арестован в рамках дела о попытке опытки незаконного ввоза из Грузии в Армению ПЗРК <Игла>. В пресс-службе СНБ

заявили, что в рамках данного дела арестовано 3 человека среди них и Бабаян. "В результате оперативно- розыскных мероприятий были получены достоверные данные о том, что лица занимающиеся доставкой и приобретением составляющих зенитно-ракетной системы действовали по указке и заказу Бабаяна", - подчеркнули в сообщении. Блок <Оганян- Раффи-Осканян> сторонником которого он являлся назвал данный арест политическим преследованием и призвал международные организации, диппредставительства держать в центре внимания этот предвыборный инцидент