Пятница, 24 Марта 2017 16:55

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

27 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

14:00-17:00 собственные дома 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 14, 16, 17,

19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27, 29, 37, 39, 41, 43 на 3-ей улице и

прилегающие общественные абоненты, жилые дома 20/1, 20/2, 22/1, 22/2,

20/3 на ул. Ачарян и прилегающие общественные абоненты, училище N11 в

Аване; здания общежитий, жилые дома 29/4, 29/5, 29/1, 29/2 на ул. Молдовакан и прилегающие общественные абоненты во 2-ом Норкском массиве;

в Араратском марзе:

10:00-16:00 частично села Ланджазат, Энаберд, Бердик, Айгестан;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-14:00 частично село Гндеваз;

10:00-16:00 частично село Арин;

в Котайкском марзе:

10:00-15:00 село Зовуни и прилегающие общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-15:00 квартал "Хачи" в селе Лчап; села Хачахбюр, Лусакунк, Ваневан, Торфаван, Гегакар; станции операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком:

в Тавушском марзе:

11:00-12:00 села Гош, Агардзин, Хачардзан, Агавнаванк, Овк.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.