Пятница, 24 Марта 2017 16:53

АрмИнфо.ОДКБ, в отличие от НАТО, не навязывает членство в Организации максимально широкому кругу участников и не "играет мускулами", демонстрируя военную мощь. Такое мнение на Круглом столе <ЕАЭС- союз суверенных государств: органы управления, этапы и перспективы развития> выразил доцент кафедры международных отношений и дипломатии ЕГУ, член Евразийского экспертного клуба Григор Баласанян.

<Жесткое соблюдение договоренностей и взятых на себя обязательств способствуют тому, что ОДКБ превращается во все более авторитетную организацию региона. Более того, можно утверждать, что ОДКБ становится базовой структурой обеспечения безопасности в Евразии в целом, ядром единой системы взаимодействия с СНГ, ЕАЭС, ШОС, и т.д. на основе четко разграниченных или интегрированных мандатов их деятельности>,- считает эксперт.

Касаясь других интеграционных проектов на постсоветском пространстве, в частности, ЕАЭС, эксперт заметил, что важное значение имеет взаимодействие стран ЕАЭС с Евросоюзом, ВТО и иными международными экономическими объединениями. При этом он признал, что отношения ЕАЭС и ЕС непростые. <Европейские чиновники занимают в отношении организации откровенно враждебную или же настороженную позицию и связывают с урегулированием отношений с Россией>,- заявил он.

В свою очередь, кандидат исторических наук, член Евразийского экспертного круга Марут Вардазарян заявил, что формальное уравнивание России с другими членами- государствами ЕАЭС может повлечь усложнение принятия решений и снижение темпов евразийской интеграции, с другой стороны, наделение сторон абсолютным институциональным и юридическим равенством в органе управления интеграцией призвано снять любые поводы для недоверия национальных элит интегрируемых государств и устранить настороженное отношение к этой организации со стороны его потенциальных новых членов.

По его словам, первый этап евразийской интеграции предлагает обеспечение экономической интеграции, и воспользоваться выгодами от формирования свободного рынка товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. <Деградация экономических потенциалов постсоветских государств сузило возможности интеграции. Для развития экономик постсоветских государств недостаточно объединения рынков - особое значение имеет развитие кооперации предприятий разных государств, для чего необходима общая стратегия развития>,- отметил эксперт.

По его словам, характеристики системы внешнеторговых связей между странами- партнерами по ЕАЭС свидетельствуют о ее достаточной устойчивости в масштабах постсоветского пространства и нарастании трансформационных изменений во взаимодействии с внешней экономической средой. <Поэтому продолжение консолидации многостороннего интеграционного сотрудничества зависит не только от вклада России в двухстороннее взаимодействие со странами- партнерами, но и от развития двусторонних горизонтальных связей между ними>,- отметил он.

По мнению Вардазаряна, второй этап евразийской интеграции связан с общекультурной интеграцией цивилизационного типа - он может идти параллельно процессам экономического сближения стран - участников ЕАЭС. <Новые экономические интеграционные проекты будут неэффективными, если их прокладывают в старых институциональных контекстах>,- заметил он, подчеркнув, что самый высокий уровень евразийской интеграции - политический, предполагающий мобилизацию всех реализуемых в пространстве СНГ интеграционных проектов- это уже третий этап евразийской интеграции.

По его словам, интеграционное сотрудничество в рамках ЕАЭС экономически целесообразно при следующих условиях: достижении "эффект масштаба", решение проблемы импортозамещения и диверсификации экономик, создание новых источников экономического роста, развитие существующих и новых связей.

Вместе с тем, подчеркнул он, характеристика ЕАЭС с точки зрения внешнеторговых показателей интеграционного взаимодействия является неоднозначной. В целом наблюдается низкий удельный вес экспорта в страны- партнеры и импорта из этих стран в общих объемах экспорта и импорта. Что касается взаимных инвестиций, то в странах ЕАЭС повсеместно происходит улучшение условий ведения бизнеса в результате упрощения процедур создания предприятий. <Тем не менее, на этом направлении существует много нерешенных проблем, что отражается на уровне привлечения зарубежных инвестиций, в том числе взаимных инвестиций стран-партнеров>,- заявил эксперт.

Для интеграционных проектов, по его словам, принципиальную роль играют возможность проведения единой политики в случае возникновения кризисов, что предполагает наличие сходной реакции экономик стран-членов на внешние макроэкономические процессы. При этом эксперт считает, что даже самый выгодный в экономическом плане интеграционный проект не может быть реализован в ущерб интересам безопасности.

Отметим, что круглый стол организован исследовательско - аналитической общественной организацией <Интеграция и развитие>, научно-образовательным фондом <Нораванк>, Евразийским экспертным клубом и Национальным фондом поддержки социальных программ РФ.