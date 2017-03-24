Пятница, 24 Марта 2017 14:23

АрмИнфо. Понятно одно, современная армянская политическая «картина маслом» проходит ныне стадию перехода от подчеркнутых форм политического кубизма к многоцветовому комбинированному политтехнологическому сюрреализму, уловить идею автора в котором представляется делом для «избранных».

Общеизвестно, что, несмотря на все еще существующую в Армении полупрезидентскую форму правления, внешнюю и особенно внутреннюю политику президент единолично никак не определяет. Ее определяет консенсус. В первом случае с внешними силами, во втором – с местными политиками и монополистами, в чьих руках сосредоточены основные куски властного и экономического пирога. В этом свете, представляется, что состав парламента 6-го созыва и, соответственно, структуры власти уже парламентской Армении, фактически, уже определены договоренностями. В силу ряда причин, представляется, что на присутствие в парламенте по итогам намеченных на 2 апреля парламентских выборов могут надеяться 8 из 9 участвующих сил. Коммунистическая партия Армении все последние выборы последовательно занимала последние места, и предпосылок к изменению ситуации предвыборная повестка не содержит.

РПА. Фаворитом предвыборной гонки априори считаются республиканцы. Тщательно почищенный пропорциональный список партии пестрит молодыми лицами с незапятнанной или относительно незапятнанной репутацией, а все наиболее одиозные лица от первой и второй десятки задвинуты как можно подальше. Однако, аппетиты руководства РПА на очередное воспроизводство основываются не на списке, а на территориально-рейтинговых кандидатах. Рейтинговый список республиканцев выглядит достаточно грозно, запугивая потенциальных избирателей фейсами кандидатов с кличками. Еще более пугающе выглядят периодические “разборки” все тех же кандидатов и их соратников, очень часто однопартийцев, с использованием холодного и огнестрельного оружия, как правило, заканчивающиеся в неотложках. В этой связи, представляется, что разрешив ближайшему окружению выдвигаться в одних и тех же участках, лидер РПА Серж Саргсян убивает одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, не теряет авторитет в глазах соратников, во-вторых – существенно увеличивает шансы на победу РПА в том или ином округе, вне зависимости от имени-клички победившего республиканца. Именно на авторитет и главное финансовые возможности рейтинговых кандидатов и ставят ставку в предвыборной борьбе РПА и ее лидер.

Блок “Царукян”. Определенные аппетиты и виды на первое место, согласно соцопросам, имеет и блок “Царукян”. Столкновения рейтинговых царукяновцев с рейтинговыми республиканцами, как минимум, свидетельствуют о наличии финансов, способных побудить электорат проголосовать за процветающее будущее. При этом, в отличие от республиканского пропорционального списка, список блока “Царукян” также может стать источником энного числа мандатов, учитывая, что его первым номером является пользующийся в народе репутацией благодетеля Гагик Царукян. Немаловажно, что “крестным отцом” политика Царукяна является экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Блок “Оганян-Раффи-Осканян”. Позиционирующий себя в качестве радикальной оппозиции блок с говорящим названием, единственный из всех участвующих в выборах сил озвучивает стремление тотальной смены власти в Армении. При этом, вопросы вызывает даже преодоление блоком предусмотренного 7-процентного барьера. Представители блока уже подверглись гонениям, поножовщине и обстрелам, столкнувшись с республиканцами в селе Джрарат. 22 марта по чрезвычайно сомнительному обвинению был арестован, позиционирующийся в СМИ в качестве координатора блока “ОРО”, Самвел Бабаян. В данном случае также следует отметить тесные связи Вардана Осканяна и Самвела Бабаяна с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном.

Блок “Елк”. Представленный лидерами партий “Республика” Арамом Саркисяном, “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном и “Гражданский договор” Николом Пашиняном блок долгое время позиционировался в качестве прозападной силы. Однако, перед самым началом предвыборной кампании “Елк” неожиданно от прозападного имиджа отказался, озвучив равномерное стремление развивать отношения со всеми партнерами. Основной движущей силой “Елка” являются молодые люди, подтянувшиеся в политику в основном из гражданских движений. Блок осуществляет активную предвыборную агитацию и имеет все шансы оказаться в парламенте 6-го созыва.

Блок “АНК-НПА”. Главную ставку в предвыборной кампании блок под руководством Левона Тер-Петросяна и Степана Демирчяна делает на пропаганду достижения мира посредством воплощения в жизнь давних тезисов Тер-Петросяна о компромиссной сдаче Азербайджану арцахских территорий. В армянском обществе подобная идея, в целом, вызывает отторжение в первую очередь ввиду сомнительной результативности. Есть также армия бескомпромиссных последователей идеи “ни пяди земли”. Однако, учитывая, что блок, в целом, озвучивает идею, лежащую на столе переговоров по Карабаху в виде мадридских принципов, мир в понимании Тер-Петросяна в целом созвучен и исходит из коньюктурных интересов республиканской власти. В этом контексте, присутствие блока “АНК-НПА” в будущем парламенте более чем возможно.

АРФД. Дашнакцаканы являются единственным неприкрытым союзником и партнером республиканцев, с самого озвучивания идеи о последнем реформировании Конституции. Не предлагая ничего нового в своих предвыборных тезисах и взывая о справедливости, данная партия все последние годы имела свой стабильный электорат, колеблющийся в пределах сотни тысяч избирателей. Данное обстоятельство, вкупе с поддержкой республиканских партнеров позволяет АРФД с определенной долей уверенности надеяться на, как минимум, сохранение в будущем парламенте уже имеющихся мандатов.

“Свободные демократы”. Данная партия - классическая прозападная сила, своей прозападности не скрывающая. Представленная Грантом Багратяном, Хачатуром Кокобеляном, Степаном Сафаряном и Анаит Бахшян партия озвучивает выход Армении из ЕАЭС и обрастание безвизовым режимом с Евросоюзом в качестве своей главной цели. Учитывая антироссийские настроения, и желание наиболее образованной и прогрессивной части населения “прорубить окно в Европу”, демократы также имеют основания рассчитывать на присутствие в будущем парламенте. Примечательно, что “своя” прозападная сила в “своем” парламенте, безусловно, нужна и Сержу Саргсяну.

“Армянское возрождение”. Данная партия под руководством Артура Багдасаряна пытается обеспечить себе успех с помощью финансовых ресурсов и активной пропаганды светлого будущего. Примечательно, что экс-спикер парламента Багдасарян в прошлом был заклеймен тогдашним президентом Робертом Кочаряном как предатель. В доказательство в прессу была заброшена запись с призывом Багдасаряна британскому дипломату Ричарду Хайду вмешаться во внутренние процессы в стране. Впрочем, впоследствии это не помешало преемнику Кочаряна Сержу Саргсяну назначить Багдасаряна секретарем Совета безопасности Армении. Учитывая же наличие в стране сонма поклонниц личного обаяния Багдасаряна, прохождение партии в будущий парламент также вполне возможно.

Возможные сценарии договоренностей

В этом свете, представляется возможным, как минимум, три поствыборных сценария.

Сценарий первый – Посредством своих рейтинговых кандидатов, пусть и ценой их взаимного уничтожения, РПА набирает условные 50%+1 голосов и больше. После чего забывает обо всех своих договоренностях со всеми, и с философским спокойствием лицезреет распределение остальных мандатов в парламенте.

Сценарий второй – РПА набирает менее 50%, условно 46%, такая цифра на Мелик-Адамяна, кстати, озвучивалась. Однако, посредством 5-ти и больше процентов мандатов дашнаков создает коалицию, как это и предусмотрено неизвестными нам детально договоренностями, и, соответственно, парламентское большинство.

Сценарий третий – Республиканцы сталкиваются 3 апреля с неприятным сюрпризом, заручившись менее 40% голосов избирателей. Остальные голоса уводят конкуренты, в первую очередь, набравший более 20%, блок “Царукян”. Республиканцы преспокойно идут в парламент, даже не принуждая Царукяна к коалиции. После чего царукяновские депутаты в течение 5 лет голосуют на всех важных голосованиях по примеру республиканцев. К примеру, назначения премьера, президента, спикера и т.д. Достигаться подобная сговорчивость царукяновцев будет испробованными способами, побудившими Царукяна сначала спуститься, а потом вновь взобраться на армянский политический Олимп. В самом крайнем случае, республиканцы применят аналогичные механизмы пряника или кнута, именно в подобной последовательности, в отношении любой политической силы, мандаты которой им понадобятся.

Роль остальных партий

В случае реализации любого из трех вышеобозначенных сценариев, других пока не просматривается, решающую роль в стране будет продолжать играть РПА плюс ее партнер по коалиции или голосованиям. Остальные прошедшие в парламент силы, не имея возможностей влиять на исходы голосований, будут обречены на обслуживание интересов все тех же республиканцев, естественно, за определенные преференции. В первую очередь на внешнеполитической арене. К примеру, тот же блок “АНК-НПА”, при поддержке АРФД сможет сослужить РПА неплохую службу, создав видимость консенсуса армянской политической элиты в карабахском вопросе. “Свободные демократы” могут быть задействованы в качестве балансира в отношениях с Россией и т.д.

P.S. Ввиду преднамеренной неразберихи, алогичности ряда действий властей, пример – фактическое убийство судебной системой “приносящего хлеб” Артура Саркисяна, и их негативному влиянию на ход и итоги предвыборной кампании, более детальный анализ и, соответственно, прогнозы возможными пока что не представляются.