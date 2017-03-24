Пятница, 24 Марта 2017 14:11

АрмИнфо. “Россия является важнейшим партнером Армении и самым крупным инвестором”, - заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян 24 марта на открытии Стратегического форума, в котором принимают участие представители Центра стратегических инициатив РА, российского Агентства стратегических инициатив, руководиели Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса РФ.

Карапетян в своей приветственной речи отметил важность подобных площадок для презентации полезных идей, стратегий, обмена опытом и нахождения новых путей развития экономики страны. Премьер в очередной раз напомнил о потенциале в отношениях России и Армении. “Я заинтересован, чтобы наши российские партнеры находили новые поводы, программы для осуществления инвестиций”, - заявил он.

Премьер выразил надежду, что участники форума уйдут с новыми идеями и с чувством уверенности в том, что правительство Армении может быть надежным партнером для инвестора, а Центр стратегических инициатив – хорошей плошадкой для привлечения инвестиций, и установления связей. Планируется, что в ходе форума будут обсуждены инвестиционные перспективы в сферах энергетики, ИТ, фармации, сельского хозяйства.

Напомним, как заявил 15 марта с.г. президент России Владимир Путин на встрече с армянским коллегой Сержем Саргсяном, двусторонний товарооборот по итогам по итогам 2016 года вырос на 6%. Путин отметил, что это серьезный успех в условиях нестабильной глобальной конъюнктуры. Российский лидер также сообщил, что российские инвестиции в экономику Армении составляют более 3 миллиардов долларов, и на сегодняшний день в республике функционируют около 2 тысяч предприятий с российским капиталом.

Согласно же данным российской таможни, в 2016 году товарооборот России с Арменией составил 1 335 540 701 долл. США, увеличившись на 6,19% (77 886 481 долл. США) по сравнению с 2015 годом. Экспорт России в Армению в 2016 году составил 957 253 242 долл. США, уменьшившись на 8,82% (92 561 722 долл. США) по сравнению с 2015 годом. Импорт России из Армении в 2016 году составил 378 287 459 долл. США, увеличившись на 82,01% (170 448 203 долл. США) по сравнению с 2015 годом. Сальдо торгового баланса России с Арменией в 2016 году сложилось положительное в размере 578 965 783 долл. США. По сравнению с 2015 годом положительное сальдо уменьшилось на 31,24% (263 009 925 долл. США). Доля Армении во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила 0,2855% против 0,2390% в 2015 году. По доле в российском товарообороте в 2016 году Армения заняла 51 место (в 2015 году – 54 место). Доля Армении в экспорте России в 2016 году составила 0,3353% против 0,3055% в 2015 году. По доле в российском экспорте в 2016 году Армения заняла 47 место (в 2015 году – 46 место). Доля Армении в импорте России в 2016 году составила 0,2076% против 0,1138% в 2015 году. По доле в российском импорте в 2016 году Армения заняла 55 место (в 2015 году – 64 место).