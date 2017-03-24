Пятница, 24 Марта 2017 13:57

АрмИнфо.Признание наличия других возможностей решения карабахского конфликта, а такие возможности, безусловно, есть - политическое самоубийство для сторонников сдачи территорий с целью обретения мира. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, независимый аналитик Арман Меликян.

В недавнем интервью Общественному телеканалу первый президент Армении Левон Тер- Петросян озвучил тезисы по разрешению карабахского конфликта созвучные позициям, декларируемым в переговорах в рамках мадридских принципов действующей властью. Меж тем, в Баку подобной готовности к компромиссам не озвучивается даже на уровне второстепенных политиков, не говоря уже о властях.

"Утверждая, что власти Армении и Азербайджана повлиять на формирование подходов стран-сопредседателей не в состоянии и от них ничего не зависит, Тер-Петросян очевидным образом стремится снять обвинения в бездеятельности как с прошлых, так и нынешних армянских властей, в том числе лично с себя. Меж тем, формирование повестки переговоров, не рассматривающих односторонние территориальные уступки Арцаха, как единственно возможного решения было вполне возможно", - убежден он.

По оценкам аналитика, Тер-Петросян разработкой альтернативной концепции государственной политики Армении по Арцаху с целью сохранения всех его территорий, никогда не занимался. И упорство первого президента и его окружения в утверждении безальтернативности собственной позиции я лично оцениваю как контрпродуктивное и потому весьма опасное.

"Имея в свое время возможность общения с сопредседателями Минской группы в рамках процесса урегулирования, могу сказать, что все они всегда внимательно прислушиваются к аргументам сторон. И взваливать на них вину за ущербность собственных переговорных позиций, конечно же, неправильно. Убежден, что на фоне всех последних утверждений, Исходящие из интересов Армении и Арцаха коррективы в переговорном процессе не поздно внести и сейчас. Благо, возможности для этого есть, впрочем, они существовали и в прошлом", - подытожил аналитик.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.