Пятница, 24 Марта 2017 13:54

АрмИнфо.Соответствие идей о сдачи территорий Арцаха интересам Сержа Саргсяна позволяет прогнозировать преодоление блоком "АНК- НПА" 7%-го барьера. Поскольку последнему наличие в парламенте 6-го созыва принципиальных приверженцев сдачи территорий крайне необходимо. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, независимый аналитик Арман Меликян.

В недавнем интервью государственному каналу первый президент Армении Левон Тер- Петросян озвучил тезисы по разрешению карабахского конфликта созвучные позициям, декларируемым в переговорах в рамках мадридских принципов действующей властью. Меж тем, в Баку подобной готовности к компромиссам не озвучивается даже на уровне второстепенных политиков, не говоря уже о властях.

"В этом смысле примечательно, что озвученные Тер-Петросяном подходы по урегулированию карабахского конфликта в виде сдачи Азербайджану двух третей территории Арцаха также являются фундаментом предвыборной программы блока "АНК- НПА". Попутно первый президент признал Сержа Саргсяна легитимно избранным президентом Армении", - подчеркнул Меликян.

При этом он отметил, что сам Тер-Петросян своих подходов и видения карабахского урегулирования отнюдь не изменил, это сделали Серж Саргсян и его политическая команда.

Парламентские выборы в Армении пройдут 2 апреля. В них будут участвовать девять политических сил. Блоки "Царукян", "Елк", "Осканян-Раффи-Оганян", "АНК-НПА", и партии "Свободные демократы", "Армянское возрождение", АРФ "Дашнакцутюн" Республиканская и Коммунистическая партии Армении.