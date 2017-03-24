Пятница, 24 Марта 2017 13:47

АрмИнфо.Армения довольна своим выбором в пользу Евразийского экономического союза. Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

По его словам, Ереваном был сделан осознанный выбор в пользу евразийской интеграции. "Если смотреть на статистику, то мы имеем определенный рост товарооборота после вступления в ЕАЭС.

Нам еще предстоит многолетняя работа по формированию нового союза. Тем более для Армении, которая не имеет общих границ с Россией и находится в условиях многолетней незаконной блокады со стороны Турции и Азербайджана", - заявил посол, указав на то, что речь идет о создании нового наднационального объединения. "Многие полномочия стран-членов ЕАЭС, например, технического и таможенного характера, переданы в наднациональный орган - Коллегию Евразийского союза. Одним словом, Армения довольна своим выбором", - подчеркнул глава дипломатического ведомства Армении в РФ.

Ранее Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая отмечала, что Армения первой получила реальный эффект от присоединения к Евразийскому экономическому союзу. По ее словам, республика получает очень хорошие преимущества от участия в Евразийском экономическом союзе. стабильности и т.д. В целом по Союзу объемы внешней торговли увеличились с 13,6% до 14,1%, а по Армении этот показатель возрос с 26,1% до 28,5%. Это означает, что 28,5% своего экспорта Армения направляет на территорию стран ЕАЭС. "Таких показателей нет ни у одного другого государства Союза. Это говорит о том, что Армения первой получила реальный эффект от присоединения к Евразийскому экономическому союзу, начиная от отмены таможенного контроля до участия в единой фитосанитарной системе", - отметила Т.Валовая. Представленные цифры хорошо характеризуют армянский бизнес, который активно работает, используя предоставленную возможность, отметила министр ЕЭК.