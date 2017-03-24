Пятница, 24 Марта 2017 13:46

АрмИнфо.Лоббирование Левоном Тер-Петросяном идеи сдачи территорий Арцаха вполне может быть поддержано одной из стран- сопредседателей МГ ОБСЕ, заинтересованной в использовании подобной формулы изменения статус-кво, а не в окончательном мирном разрешении конфликта. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, независимый аналитик Арман Меликян.

"Таким образом, подобное лоббирование этой идеи в условиях отсутствия, заранее оговоренных гарантий признания независимости Арцаха, содержит в себе дополнительные угрозы в первую очередь для арцахцев, а потом уже для всего армянства", - подчеркнул он.

В недавнем интервью государственному каналу первый президент Армении Левон Тер- Петросян озвучил тезисы по разрешению карабахского конфликта созвучные позициям, декларируемым в переговорах в рамках мадридских принципов действующей властью. Меж тем, в Баку подобной готовности к компромиссам не озвучивается даже на уровне второстепенных политиков, не говоря уже о властях.

"Утверждая, неспособность сторон конфликта повлиять на формирование консолидированной позиции сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию конфликта, Тер-Петросян тут же заявляет, что несогласие Баку с предложенными принципами урегулирования привело бы к его отказу от участия в переговорах. Таким образом, интервью Тер-Петросяна содержит не только спорные тезисы, но и очевидные противоречия, которых, мягко говоря, немало", - убежден аналитик.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.