Пятница, 24 Марта 2017 12:06

АрмИнфо.К 25-летию подписания Договора о коллективной безопасности президент Армении Серж Саргсян дал эксклюзивное интервью телеканалу <Мир>, в котором прокомментировал вызовы и угрозы, с которыми сталкивается мир в последнее время, в частности, теракт, произошедший в центре Лондона 22 марта.

<Терроризм - это такое зло, которое может появиться в любом месте. Поэтому все время нужно быть бдительным. Все время предпринимать меры. Я прекрасно понимаю, что и в Лондоне, и в Париже много средств тратится на безопасность, но это на самом деле преступление, совершение которого невозможно предугадать. Одно дело, когда есть видимый враг. Другое дело, что под именем беженцев в Европу могут просочиться люди, у которых задача совсем другая. Против этого бороться очень сложно>, - отметил президент Армении.

Кроме того, Серж Саргсян подвел предварительные итоги введения облегченного режима пересечения границы между Арменией и Россией. По его словам, Армении это очень выгодно из-за перспектив развития туризма, экономики, а также дружбы между людьми. <Мы обязаны работать на дружбу и сотрудничество, самая лучшая работа - это общение людей>, - отметил президент Армении.