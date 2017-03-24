Пятница, 24 Марта 2017 12:06

АрмИнфо.В результате ДТП с участие грузового автомобиля "Урал" Минобороны Армении на трассе Сотк-Карвачар пострадали двое военнослужащих. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил пресс- секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, один из пострадавших находится в медицинском центре Вардениса, другой военнослужащий, получивший травму головы, ночью был доставлен в Ереван.

Ранее МЧС Армении сообщило, что 23 марта в 18:45 часов по местному времени на трассе Сотк-Карвачар близ участка <Арюри дзор> произошло ДТП. <Выяснилось, что на 38 км автодороги Сотк-Карвачар столкнулись <Урал> с госномерами 5537 ??? (Водитель А.Б. 1970 г.р.) и автомобиль с госномерами 35 RA 335 (водитель Д.А. 1989 г.р.). в результате столкновения упал в ущелье, а <Урал> перевернулся на бок. До приезда спасателей, пассажиры гражданин НКР Р.Г. (1970 г.р.), М.З (1988 г.р.), гражданин НКР Д.А., а также пассажиры <Урала> Г.Г. (1994 г.р.) и А.Б. (1989 г.р.)были доставлены в медцентр Вардениса. Врачи оценивают состояние М.З. как тяжелое, а остальных стабильное>, - говорится в сообщении МЧС Армении.