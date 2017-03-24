Пятница, 24 Марта 2017 10:58

АрмИнфо.На кислородной станции в селе Нор Гех произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС Армении, сообщение об инциденте поступило на пульт управления ведомства 08:09 часов 24 марта. <На место инцидента выехали группы национального центра кризисного реагирования и оперативная группа спасателей Котайкской области, отряд спасателей центра по осуществлению спасательных заданий спецназначения и один боевой расчет. За спасательными работами наблюдал министр ЧС Давид Тоноян. В 08:40 спасатели извлекли из-под завалов тело жителя села Нор Гех Арменака Азаряна (1968 г.р.)>, - говорится в сообщении ведомства. При этом в МЧС отмечают, что кислородная станция принадлежит ООО <Братья Ширинян>.