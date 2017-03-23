Четверг, 23 Марта 2017 20:39

АрмИнфо.На площади <Свободы> проходит митинг в память "приносящего хлеб" Артура Саркисяна.

Как передает корреспондент АрмИнфо, несмотря на то, что в сравнении с предыдущими акциями протеста, сегодня собралось не так много народа, активист Шаген Арутюнян и его товарищи заверили, что продолжат акции и пикеты.

16 марта 49-летнего Артура Саркисяна тысячи людей проводили в последний путь под аплодисменты. Саркисян похоронен на Шаумянском кладбище в склепе, гроб не был засыпан землей. По словам члена "Учредительного парламента" Алека Енигомшяна, окончательное пристанище тело участника боевых действий за освобождение Арцаха Саркисяна найдет в пантеоне героев Арцахской войны "Ераблур". Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения". После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.