Четверг, 23 Марта 2017 16:10

АрмИнфо. Экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян не признает инкриминируемое ему обвинение в незаконном ввозе в Армению ПЗРК <Игла>. Об этом в беседе с <Азатутюн> заявил адвокат Бабаяна Аветик Калашян.

Он сообщил, что Бабаян во время допроса опроверг все предъявленные обвинения. <Более подробную информацию, исходя из интересов следствия, я не могу дать>,- отметил Калашян. Он также заявил, что Бабаян пока не высказывал мнение относительно мотивов его ареста. Отметим, что Бабаян был арестован накануне по обвинению в попытке незаконного ввоза в Армению ПЗРК <Игла>. Согласно сообщению СМИ, находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах президент РА Серж Саргсян, накануне поздно вечером возвратившись в Армению, сразу поехал в Цахкадзор, где состоялась конспиративная встреча, на которой обсуждался вопрос ареста Бабаяна.

Напомним, что это второй арест Бабаяна, ранее он был арестован в 1990 году по обвинению в организации покушения на экс-президента Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна.