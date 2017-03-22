Среда, 22 Марта 2017 20:37

АрмИнфо. Лидеры блока "Оганян-Раффи-Осканян" Сейран Оганян, Раффи Ованнисян и Вардан Осканян призвали международное сообщество, представителей миссий наблюдателей и дипломатических представителей обратить внимание на арест экс-министра обороны Арцаха Самвела Бабаяна, которое на их взгляд имеет политический подтекст и направленно против свободного волеизъявления граждан страны.

<Призываем наше общество и каждого гражданина страны сделать после случившегося соответствующие выводы, активно принять участие в избирательных процессах, консолидировано выступить за изменения и сформировать 2 апреля новую власть>, - отмечено в сообщении. Они также призвали политические силы, правозащитные организации, гражданское общество, всех армян Арцаха и Диаспоры дать адекватную оценку этому.

"Данный шаг властей был предсказуем. Организованная против блока провокация в селе Джрарат и массовые давления на членов штаба и кандидатов в депутаты от альянса преследовали цель посеять атмосферу страха и воспрепятствовать нашей деятельности", - подчеркнули они. На их взгляд, арест Бабаяна подготавливался на протяжении последних дней посредством некоторых деятелей, а также явных и скрытых провластных СМИ. "Мы оцениваем данное поведение властей как шаг, направленный на формирование в стране атмосферы страха и оказание посредством противозаконных методов влияния на результаты выборов. Мы продолжим работать в естественном русле, и не будем поддаваться провокациям. Наши структуры, кандидаты в депутаты и сторонники продолжат работать с утроенным энтузиазмом", - отметили они.

Отметим, СНБ Армении заявил, что арест Бабаяна осуществлен в рамках дела о незаконном ввозе ПЗРК "Игла" из Грузии в Армению. В пресс-службе СНБ заявили, что в рамках данного дела арестовано 3 человека среде них и Бабаян. "В результате оперативно-розыскных мероприятий были получены достоверные данные о том, что лица занимающиеся доставкой и приобретением составляющих зенитно-ракетной системы действовали по указке и заказу Бабаяна", - подчеркнули в сообщении. В связи с инцидентом в Джрарате в результате, которого пострадало пять человек ранее экс- министр обороны НКР и соратник блока <Оганян - Раффи - Осканян> Самвел Бабаян посоветовал правящей Республиканкой партии Армении воздержаться от действий, направленных против блока. Бабаян также отметил, что если так будет продолжаться, то дойдет до кровопролития. <Я знаю, что и другая сторона не отступит, ведь нужно как-то себя защитить>, - заявил Бабаян.