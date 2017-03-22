Среда, 22 Марта 2017 20:11

АрмИнфо.Тысячи людей проводили в последний путь под аплодисменты скончавшегося 16 марта 49-летнего Артура Саркисяна - "приносящего хлеб".

Саркисян похоронен на Шаумянском кладбище в склепе, гроб не был засыпан землей. По словам члена "Учредительного парламента" Алека Енигомшяна, окончательное пристанище тело участника боевых действий за освобождение Арцаха Саркисяна найдет в пантеоне героев Арцахской войны "Ераблур".

"Мы все собравшиеся должны сделать все, чтобы прах Артура нашел окончательное пристанище там, где ему положено быть, рядом с его друзьями и соратниками - в пантеоне "Ераблур". И мы этого обязательно добьемся", - заявил ветеран "АСАЛА".

На церемонии похорон присутствовали сторонники Саркисяна, представители различных политических сил, деятели культуры и искусства.

Артур Саркисян скончался в 16 марта около 16:00. Как сообщил заведующий реанимационным отделением медцентра <Армения> Сурен Макарян, причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.

До освобождения Саркисян содержался в УИУ <Больница для осужденных>, где 25 дней вел голодовку. 6 марта Артур Саркисян под поручительство депутатов был освобожден и переведен в медицинский центр "Армения".

В июле 2016 года, во время захвата группировкой "Сасна црер" полка ППС в Ереване, Артур Саркисян прорвал полицейский кордон и доставил еду членам группы. После того, как его шаг получил известность, Саркисян получил прозвище "Приносящий хлеб".

Артур был арестован вместе с членами группы и освобожден 31 декабря по состоянию здоровья, однако позже его вновь арестовали, безосновательно обвинив в нарушении правил изменения меры пресечения.