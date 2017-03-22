Среда, 22 Марта 2017 19:08

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении подтверждили информацию об аресте экс-министра обороны Арцаха Самвела Бабаяна в рамках дела о контрабандном ввозе ПЗРК "Игла" из Грузии в Армению.

В пресс-службе СНБ заявили, что в рамках данного дела арестовано 3 человека среде них и Бабаян. "В результате оперативно-розыскных мероприятий были получены достоверные данные о том, что лица занимающиеся доставкой и приобретением составляющих зенитно-ракетной системы действовали по указке и заказу Бабаяна", - подчеркнули в сообщении.

Кроме этого в СНБ также отметили, что согласно заключению эксперта являющаяся частью ЗРК ракета <9M39> пригодна для дальнейшего применения и является боеприпасом. "На данный момент выясняются мотивы приобретения ЗРК, возможные цели , а также финансовые источники. Предварительное следствие продолжается", - отметили в пресс-службе.