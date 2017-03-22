Среда, 22 Марта 2017 17:12

АрмИнфо. Лидер партии "Национальное возрождение", депутат парламента Арцаха Айк Ханумян в беседе с корреспондентом АрмИнфо подтвердил информацию об аресте экс-министра обороны НКР Самвела Бабаяна, который координирует деятельность оппозиционного блока Оганян-Раффи- Осканян. "Приближенные к нему лица подтвердили эту информацию, однако каких-либо подробностей пока неизвестно" , - подчеркнул арцахский депутат.

Согласно информации армянских СМИ Бабаяну инкриминируется организация повстанческих действий. По версии СМИ, Бабаян также подозревается в попытке незаконного ввоза в Армению из Грузии ПЗРК <Игла>. Попытка сегодня была пресечена СНБ РА.

Отметим, что уточнить информацию в СНБ АрмИнфо не удалось. Пресс-секретарь СНБ Самсон Галстян пообещал ответить на все вопросы через час. Не отвечают также телефоны блока ОРО.