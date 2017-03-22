Среда, 22 Марта 2017 16:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

23 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улица Лукашин 1, улица Зограба и квартал "Лукашин";

10:30-16:30 собственные дома 36, 235, 235/1, 237, 237/5, 238, 252, 253, 255, 257, 258, 259, 261, 274, 275, 275/1 в кв. "Норки Айгинер", 20, 20/2, 22, 23, 23/25, 27, 28, 30, 32а, 34, 34/1, 40, 42, 46, 48, 107, 111, 111/3, 117а, 238, 239/2, 257 на ул. А. Арменакяна, 11-ая улица Айгестана, собственные дома 22, 46, 47, 255, 255/1, 255/3 на 1-ом переулке 11-ой улицы Айгестана и прилегающие общественные абоненты; собственные дома 4-16 на ул. Сармени, 1-54 на ул. Антараин и прилегающие общественные абоненты; частично улицы 18-28 в Сари таге и прилегающие общественные абоненты;

11:00-13:00 жилые дома 52, 54, 54/1 на пр. Комитаса и прилегающие общественные абоненты; психиатрический центр "Норк" и прилегающие собственные дома. научный центр травматологии и ортопедии; ЗАО "Электрические сети Армении" и "Энегачап", 2-ая улица Норка и прилегающие собственные дома, улица Овсепяна и прилегающие собственные дома, школа N25, улица Норка 5 и прилегающие собственные дома, детский сад N124 и прилегающие собственные дома;

11:00-13:00 жилые дома 52, 54, 54/1 на пр. Комитаса и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 жилые дома 62/1, 62/2, 62/3, 62А, 62В, 62Д на ул. Вардашен;

11:00-17:00 жилые дома 7, 9 на ул. Хоренаци и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-16:00 села Норабац и Саят-Нова, кварталы 2, 10 и "Каяран" в городе Масис;

10:30-16:00 частично село Ланджазат;

11:00-14:00 частично улица Шаумяна в городе Арарат; частично улица Араратян в городе Веди, частично село Лусарат;

14:00-16:00 частично улицы Шаумяна, Колхозникнери в городе Арарат;

15:00-16:00 частично село Гораван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Арин;

11:00-15:00 улицы Мурацан, Таманцинери, Геворгян, Гладзорян и Аракелян в городе Ехегнадзор;

в Котайкском марзе:

10:00-13:00 коттеджи 1-11 в 8-ом квартале, 1-4 в 9-ом квартале, 36, 46 в 10-ом квартале, прилегающие производственные территории и общественные абоненты в городе Чаренцаван;

11:00-13:00 частично село Дзорахбюр, Асфальтовый завод с прилегающими частными домами;

15:00-17:00 кварталы "Банаван" и "Гранит", ЗАО "Виола джур" с прилегающими производственными территориями в селе Гарни;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-16:30 квартал под названием "Дари глух" в селе Цовинар;

11:00-15:00 собственные дома и производственные территории, прилегающие к школе N8 в квартале "Ацарат", в городе Гавар;

в Ширакском марзе:

11:00-15:00 кварталы "Муш 2", "Муш 2/2" в городе Гюмри;

в Лорийском марзе:

12:00-16:00 села Сарчапет и Привольное;

12:00-17:00 села Санаин, Акнер, Ахпат и Цахкашат; квартал "Сараарт" в городе Алаверди.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.