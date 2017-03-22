Среда, 22 Марта 2017 16:50

АрмИнфо.На сегодняшний день Банк ВТБ (Армения) в рамках услуги "Суперставка" при кредитовании в рассрочку, предполагающую возврат средств до 20%-ов от предоставленного кредита, выплатил своим клиентам свыше 28 млн драмов РА. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, данное предложение продолжает действовать для всех клиентов, которые воспользуются кредитованием в рассрочку, бесплатно подключатся к услуге "Суперставка" и будут надлежащим образом совершать ежемесячные платежи по кредиту (минимум 6 месяцев).

Согласно источнику, подлежащая возврату сумма вознаграждения рассчитывается в зависимости от срока фактического погашения кредита. Вознаграждение выплачивается клиенту единовременно при окончательном погашении ссуды - в виде процента от основной суммы кредита (до 20%).

Подробная информация об услуге "Суперставка" представлена на сайте Банка ВТБ (Армения): http://ru.vtb.am/retail/akcii/superstavka/. Также детально можно поинтересоваться об этой услуге в любом из филиалов Банка, или позвонив в Единую справочную службу Банка ВТБ (Армения) по номеру 87-87.

Отметим, что ранее (в апреле 2016 года) Банк ВТБ (Армения) улучшил условия услуги <Суперставка> в рамках кредитования в рассрочку,

возвращая добросовестным заёмщикам уже 20%, против ранее действующих 10% от предоставленной суммы кредита после полного его погашения.

Напомним, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.