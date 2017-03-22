Среда, 22 Марта 2017 16:48

АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов в беседе с корреспондентом АрмИнфо ответил на некоторые заявления первого президента, лидера блока <Конгресс-Народная партия Армении> Левона Тер-Петросяна по карабахскому урегулированию в эфире Общественного телевидения РА.

Касаясь заявления Тер-Петросяна о том, что документ по урегулированию карабахского конфликта, находящийся на переговорном столе сейчас, не отличается от того, что обсуждался в бытность его президентом РА, Шармазанов заметил: <Мы неоднократно говорили, что это два разных документа, и дело даже не в том, который из них лучше или хуже, просто они разные и все. Причем мы неоднократно подчеркивали, что находящийся ныне на переговорном столе документ, хотя и не является пределом наших мечтаний, но, тем не менее, мы принимаем его за основу для дальнейших переговоров. Наша цель - достичь полной реализации справедливых требований арцахцев, озвученных еще в 1988 году. И в этом плане представленный ныне документ со всеми его спорными моментами, тем не менее, этот вариант предусматривает>.

Касаясь мнения Тер-Петросяна о том, что без решения вопроса о подконтрольных армянской стороне территориях, вопрос статуса Арцаха не может быть определен, Шармазанов подчеркнул, что для нынешних властей РА вопрос статуса Нагорного Карабаха в переговорах является первичным и определяющим. <А все остальные вопросы являются производными от этого. Для нас приоритетно первичное определение либо окончательного статуса Арцаха, либо промежуточного с точным указанием времени и условий определения окончательного>,- объяснил он, подчеркнув, что в любом случае окончательное слово должно быть за Арцахом, который рано или поздно должен присоединиться к столу переговоров.

Комментируя заявление первого президента о том, что все основные принципы переговорного документа согласованы, в том числе и вопрос возвращения подконтрольных территорий и статуса НКР, Шармазанов заметил: <Стороны неоднократно были близки к достижению консенсуса, но каждый раз что-то препятствовало этому, и Баку срывал переговоры. Так было и в Казани>.

Отметим, что накануне в эфире ОТА Левон Тер-Петросян, в частности, заявил, что переговорный документ по карабахскому урегулированию, находящийся ныне на столе, не отличается от того, который рассматривался в бытность его президентом. Он также посчитал невозможным определение статуса НКР без решения вопроса о подконтрольных армянской стороне территориях. Кроме того, Тер-Петросян заверил, что стороны уже пришли к консенсусу по всем ключевым вопросам карабахской повестки, в том числе и по вопросам статуса и территорий.