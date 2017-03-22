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 Среда, 22 Марта 2017 16:41

Татевик Шагунян

По данным СМИ, арестован экс-министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян

По данным СМИ, арестован экс-министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян

АрмИнфо.По данным армянских СМИ, арестован экс-министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, который в последнее время курировал деятельность блока Оганян-Раффи-Осканян.

Согласно информации, Бабаяну инкриминируется организация повстанческих действий. По версии СМИ, Бабаян также подозревается в попытке незаконного ввоза в Армению из Грузии  ПЗРК «Игла». Попытка сегодня была пресечена СНБ РА.

Отметим, что уточнить информацию в СНБ АрмИнфо не удалось. Пресс-секретарь СНБ Самсон Галстян пообещал ответить на все вопросы через час.

Не отвечают также телефоны блока ОРО.

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