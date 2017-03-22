Среда, 22 Марта 2017 15:41

АрмИнфо.В деле об убийстве главного редактора газеты <Акос> Гранта Динка появились новые подозреваемые.

Как сообщает газета <Акос>, прокурор Гекалп Кекчу потребовал задержать Фетхуллаха Гюлена ( он также обвиняется в организации попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года, турецкий религиозный проповедник -Ред.), бывшего прокурора Зекерия Оза, который находится в бегах, бывшего главного редактора издания <Zaman> Экрема Думанлы, журналистов издания <Bugun> Адема Явуза Арслана и Фарука Мерджани, а также одного из адвокатов Гюлена Халила Ибрагима Коджаи.

Прокурор отметил, что упомянутые лица имеют отношение к убийству Динка. До и после преступления они общались друг с другом по телефону, разработали варианты задержания Огюна Самаста, убившего Динка, и представления общественности всего происшедшего в удобном им виде. Отмечается, что всего этого они не смогли бы сделать без ведома Гюлена.

Отмечается, что шестеро из восьми подозреваемых уже арестованы. Они также подозреваются также в распространении в интернете фотографий убийцы Гранта Динка Югюста Самаста с чиновниками.

Грант Динк был убит 19 января 2007 года в Стамбуле перед зданием редакции своей газеты <Акос>. До убийства он в своих публикациях сообщал, что угрозы в его адрес участились. Кроме того, он жаловался, что полиция отказывается защищать его от возможного покушения. Судебный процесс по делу Динка, закончился весьма бесславно. Так и не были установлены заказчики убийства, не были изучены некоторые факты и свидетельства, представленные в суд. Во время 25-го судебного заседания, состоявшегося 17 января 2011 года, суд выпустил на свободу одного из главных подозреваемых в организации убийства - Эрхана Тунджеля. Суд приговорил только Огюна Самаста, ставшего инструментом убийства, к лишению свободы сроком на 22 года 10 месяцев, а Ясина Хаяля, обвиняемого в подстрекательстве к убийству,- к пожизненному заключению. 17 сентября 2013 года возобновился судебный процесс. А 19 января 2015 года в рамках дела был арестован экс-начальника полиции Джизре Эрджан Демир, однако следствие до сих пор не завершилось, а заказчик не найден.