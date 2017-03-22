Среда, 22 Марта 2017 15:40

АрмИнфо.Армянская сторона продолжит работать с российскими коллегами для продвижения интересов Армении и Нагорного Карабаха. Об этом 22 марта на видео пресс-конференции заявил новоназначенный посол Армении в России Вардан Тоганян, отвечая на вопрос о попытках азербайджанской стороны привлечь на свою сторону экспертное сообщество России.

<Мериться ресурсами с Азербайджаном мы не намерены. Это негладиаторские бои. Будем делать то, что делали. У нас очень высокий уровень межгосударственных отношений с Россией, охватывающий все возможные направления взаимодействия, хорошо налаженные отношения на уровне экспертного и гражданского сообществ. У нас есть свои внешнеполитические задачи и именно в направлении их продвижения мы и будем работать. Со всеми этими кругами будем продолжать работу, проводить мероприятия. Не считаю, что мы должны сравнивать себя с кем-то. У нас свои цели, они ясны и очевидны, исходят из интересов Армении и Нагорного Карабаха. Будем работать со всеми, не очерчивая каких-либо границ>, - отметил посол.

Коснувшись активного лоббинга, проводимого Азербайджаном в России, Тоганян констатировал, что в международном праве есть такое понятие,

как лоббизм, более того даже определены нормативы его использования. <Наш сосед Азербайджан, также щедро пользуется услугами лоббизма. Бороться с азербайджанским лоббизмом в России бесполезно. Армения должна лоббировать собственные интересы, а не анализировать деятельность наших соседей>, - заключил дипломат.