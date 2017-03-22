Среда, 22 Марта 2017 15:27

АрмИнфо. Европейская платформа демократических выборов выражает сожаление в связи с отказом властей Армении пригласить в качестве наблюдателей за парламентскими выборами в стране интернациональную миссию организации.

Как говорится в заявлении платформы, поступившем в АрмИнфо, власти Армении официально мотивировали свой отказ регистрировать миссию на выборах наличием уже большого количества зарегистрированных наблюдателей. Тем не менее, авторы заявления считают, что отказ в регистрации их миссии противоречит обязательствам Армении, как страны-члена ОБСЕ. <Позиция властей Армении дает нам основания считать, что они не заинтересованы в присутствии независимых международных наблюдателей на выборах>,- говорится в заявлении.

Платформа призывает БДИПЧ/ОБСЕ, Еврокомиссию, Совет Европы акцентировать внимание на подобную позицию властей Армении.

Отметим, что свое участие в наблюдательной миссии СНГ подтвердили 76 представителей России, Белоруссии, Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Всего в миссию войдут 150-180 наблюдателей, из них 20 - долгосрочных. Они прибудут в Армению по приглашению премьер-министра страны Карена Карапетяна. Кроме этого с 23 февраля начала деятельность долгосрочная наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ. Уже в Армению прибыли 14 экспертов группы и 28 наблюдателя. Для осуществления миссии в день выборов к ним присоединится еще 250 наблюдателей. Также ожидается участие 3500 наблюдателей от инициативы "Гражданин-наблюдатель".