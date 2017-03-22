Среда, 22 Марта 2017 15:25

АрмИнфо.В Службе национальной безопасности Армении выявили случай контрабандного ввоза из Грузии в страну зенитно-ракетного комплекса <Игла>.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ, в марте текущего года в ведомство поступила информация о намерении ввезти контрабандным путем данный комплекс. В результате оперативно-розыскных действий было выявлено и конфисковано ЗРК <Игла> с ракетой <9M39>.

"Возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.235 и п.1 ч.2 ст.235.1 УК РА (Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия совершенное группой лиц). Двое лиц по подозрению в совершении преступления арестованы. Предварительное следствие

продолжается. Предпринимаются меры для выявления других лиц, имеющих отношение к незаконному обороту оружия (боеприпасов), и установления иных обстоятельств, имеющих значение для дела", - отметили в пресс-службе СНБ.