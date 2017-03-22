Среда, 22 Марта 2017 14:18

АрмИнфо. Посольство Армении в России оказывается надлежавшую помощь гражданам РА при возникновении трудностей. Об этом 22 марта на видео пресс-конференции заявил новоназначенный посол Армении в России Вардан Тоганян, отвечая на вопрос, внесет ли посольство корректировки в свою деятельность по вопросу защиты прав граждан РА территории РФ, которые в последнее время грубейшим образом попираются.

Дипломат отметил, что ему не известно о случаях, когда армянское дипломатическое представительство не оказывало необходимой помощи своим гражданам. <Если вам известны какие-то частные случаи, которые выпали из поля нашего зрения, то пожалуйста, обращайте. Мы не закрытое учреждение и готовы рассматривать все жалобы. Соответствующая контактная информация есть и на нашем официальном сайте, вы можете сигнализировать о нарушения и на нашей страничке в Facebook. Мы готовы рассмотреть все запросы>, - отметил дипломат.

В тоже время он подчеркнул, посольство будет максимально открытым и в

работе со СМИ и в социальных сетях. Дипломат также отказался давать

оценку деятельности своего предшественника на этом посту (Олег Есаян

ред.). <Деятельность посла в любой стране трудно проверяема, и сложно

дать какую-либо оценку его деятельности с точки зрения эффективности. Что касается деятельности моего предшественника, то считаю неэтичным выступать с какими-либо оценками>, - заключил Тоганян.