Вторник, 21 Марта 2017 18:09

АрмИнфо. В Ереване состоялось молчаливое шествие от СКК имени Карена Демирчяна к риатуальному залу, где проходит панихида по доставившему во время июльского захвата ППС еду членам группы <Сасна црер> Артуру Саркисяну.

Участники акции протеста с цветами, однако, без каких-либо плакатов и лозунгов прошлись по улицам города и направились к месту панихиды. Как сообщил организатор шествия Шаген Арутюнян, в ближайшие два дня будут приостановлены митинги на площади Свободы, однако сегодня вечером запланирована церемония зажжения свеч.

Отметим, что Саркисян скончался после 25-дневной голодовки. Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти Саркисяна. Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.