Вторник, 21 Марта 2017 18:01

АрмИнфо.В Москве, разумеется, готовы к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству с любыми силами, способными получить большинство голосов избирателей и сформировать дееспособную коалицию в Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо научный сотрудник Центра изучения Кавказа и Центральной Азии Института востоковедения РАН Андрей Арешев.

Парламентские выборы в Армении пройдут 2 апреля. В них будут участвовать девять политических сил. Блоки "Царукян", "Елк", "Осканян-Раффи-Оганян", "АНК-НПА", и партии "Свободные демократы", "Армянское возрождение", АРФ "Дашнакцутюн" Республиканская и Коммунистическая партии Армении.

"Конечно же, за исключением откровенно маргинальных партий и групп, подходы которых к жизненно важным для Армении и армянской государственности вопросам далеки от адекватного восприятия существующих реалий. Хотелось бы верить, что новый состав армянского парламента, будучи нацелен на грамотную и слаженную работу, будет соответствовать умонастроениям большинства избирателей", - отметил он.

В этом свете, эксперт подчеркнул, что выраженная в Москве президентом РФ Владимиром Путиным уверенность в том, что Армения пройдет этап своего развития именно под руководством Сержа Саргсяна, многими были восприняты как прямая политическая поддержка Сержу Саргсяну и возглавляемой им Республиканской партии.

При этом, Арешев считает, что несмотря на некоторую приглушенность в публичном дискурсе, внешнеполитические вопросы имеют немаловажное, если не первостепенное значение. И для небольшой Армении с ограниченным ресурсным и демографическим потенциалом, вовлеченной в карабахский конфликт и находящейся в условиях полублокады, вопросы внешней политики и безопасности еще долго будут приоритетом.

Эксперт отметил, что в условиях реальной угрозы возобновления военных действий вокруг Карабаха Ереван значительно активизировал контакты с основными внешнеполитическими и торгово-экономическими партнерами, прежде всего, Россией. При этом, он заметил, что Центр интеграционных исследований Евразийского Банка развития на протяжении последних нескольких лет фиксирует тенденцию снижения общественной поддержки ЕАЭС в Армении. А также рост числа тех, кто относится к евразийскому интеграционному объединению отрицательно либо безразлично.