Вторник, 21 Марта 2017 18:01

АрмИнфо.Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, с армянской стороны соглашение парафировал главный переговорщик, замминистра иностранных дел Карен Назарян, а также переговорщик по торговым вопросам, замминистра экономического развития и инвестиций Армении Гарегин Мелконян. Со стороны ЕС - главный переговорщик, директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люк Дэвин, а также переговорщик по торговым вопросам, руководитель Департамента Генерального Директората Внешней торговли Европейской комиссии Петрос Сурмелис.

Подписанию предшествовала встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с Люком Дэвином и Петросом Сурмелисом. Налбандян приветствовал визит европейских чиновников в Ереван и отметил, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении и ЕС. Глава МИД Армении подчеркнул, что соглашение будет подписано в течение текущего года и добавил, что оно будет отражать глубину, уровень и объем отношений Армения-ЕС.

Напомним, что президент Армении Серж Саргсян и председатель Европейского совета Дональд Туск 27 февраля в Брюсселе анонсировали завершение переговоров по соглашению Армения-ЕС вокруг нового рамочного соглашения. Стороны отметили, что документ вероятнее всего будет подписан в мае текущего года.

Отметим, что 12 октября 2015 года в Люксембурге на заседание Совета ЕС по иностранным делам Совет Европейского союза по иностранным делам уполномочил Еврокомиссию и Высокого представителя открыть переговоры между Арменией и ЕС по новому правовому документу. Новое соглашение заменит текущее соглашение о сотрудничестве между Арменией и ЕС. При этом в документе отмечается, что ЕС стремится к дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества с Арменией во всех областях, представляющих взаимный интерес в рамках Восточного партнерства. 7 декабря того же года в Брюсселе глава МИД Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в штаб-квартире ЕС объявили о начале переговоров вокруг нового правового документа между Арменией и Евросоюзом. В Январе 2016 года состоялся первый раунд переговоров.