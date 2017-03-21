Вторник, 21 Марта 2017 18:00

АрмИнфо. В банковской системе Армении по итогам 2016 года Америабанк занял 3 место на рынке розничного бизнеса. Как пояснил 21 марта на пресс-конференции член Директората Америабанка, директор розничного банкинга Арман Барсегян, несколькими годами ранее, в 2012 году банк занимал 8 позицию.Он проинформировал, что портфель розничного кредитования удалось нарастить в отчетном году на 28,5% - до 57.2 млрд драмов. <В этой связи могу заявить, что Америабанк справился с задачей, заложенной в стратегическом плане, в котором розничное кредитование было отмечено приоритетным направлением развития>, - подчеркнул он.

В частности А.Барсегян заметил, что Америабанку удалось войти в ТОР-3 с 13 филиалами, тогда как у лидеров количество филиалов превышает 60. По его мнению, достижения в розничном бизнесе связаны с реализованной продуктивной работой Банка. <То есть в плане эффективности - мы ведущие, но по региональному филиальному охвату Америабанк уступает, однако это связано с нашей стратегией>, - заметил он, сообщив, что в этом году предусмотрено открытие еще 2 филиалов.

Вместе с тем, по словам А.Барсегяна, впервые в истории банковской системы Армении Америабанку удалось достигнуть беспрецедентного объема кредитования, который на 1 января 2017г превысил $1 млрд. <По итогам 2016 года Америабанк лидер банковской системы Армении по всем основным показателям: активы, обязательства, кредитный портфель, вклады, прибыль и капитал, что является очень хорошей базой для выхода банка на международный рынок IPO>, - констатировал он.

По данным Финансового рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, за 2016 год активы Америабанка возросли на 39,2% - до 718.3 млрд драмов или $1.5 млрд, за счет роста кредитного портфеля на 61,4% и вложений в гособлигации на 44,2%. В итоге объемы кредитования банк довел до 511.6 млрд драмов или $1.1 млрд, а вложения в гособлигации - до 47.5 млрд драмов или $98.1 млн. Общий капитал Банк нарастил в 2016 году на 8,6% - до 64.4 млрд драмов или $133.1 млн за счет роста накопленной прибыли на 23,4% - до 24.3 млрд драмов или $50.1 млн. 2016 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 6.2 млрд драмов или $12.8 млн, с обеспечением роста на 29,2%. Нормативный общий капитал Америабанка достиг к 1 января 2017 года 81.9 млрд драмов, что почти в 3 раза превышает вступивший в силу с текущего года нормативный минимальный размер (30 млрд драмов). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил по итогам 2016 года на уровне 15,87% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 31,23% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 133,17% (при требуемых min 60%), против соответственно 15,07%, 29,91% и 151,26% годом ранее.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 12 подразделений, из коих 8 столичные и 4 - региональные. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Америа Групп с долей участия в капитале 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.