Вторник, 21 Марта 2017 18:00

АрмИнфо.В рамках специального предложения Америабанк расширил линейку сфер, для которых предусмотрены льготы. Теперь, помимо сотрудников здравоохранения, на льготных условиях могут обслуживаться в банке также представители сферы аудита/бухгалтерии, страхового сектора и кредитных организаций; горнорудной промышленности, энергосферы и ИТ-сектора. Об этом 21 марта на пресс-конференции заявил директор розничного банкинга Америабанка Арман Барсегян, отметив, что выбор обусловлен выносливостью сфер в условиях экономических шоков, в частности, способностью противостоять рискам.

А. Барсегян сообщил, что в рамках спецпредложения, на сотрудников вышеперечисленных сфер распространяются следующие льготы: процентные ставки по кредитам установлены в пределах 15- 18%; упрощен механизм предоставления лимитов без оценки кредитоспособности клиента; лимит возобновляемого кредита установлен в 8-кратном размере от дохода заемщика, а при обычном кредите - в 12-кратном размере. Он также добавил, что при ипотечном кредитовании соотношение кредита к стоимости залога вместо обычных 70% будет увеличено на 15%, иначе говоря, предоплата с обще действующих 30% снижается до 15%.

По его словам, совместно с компанией Visa International банк будет предоставлять клиентам выбранных сегментов Gold-карты по плате за годовое обслуживание в 5000 драмов. <Клиенты, у которых оборот транзакций за первые месяцы составит 100 тыс. драмов, имеют возможность получить 2 билета на Евровидение>, - сообщил он. Карты ArCа, как далее отметил А.Барсегян, будут предоставляться бесплатно, Visa Electron/Cirrus Maestro за 1000 драмов, Visa Classic/Master Card Standard - 3000 драмов, MasterСard Gold - 10000 драмов, Visa /Master Card/Platinum 25000 драмов.

Вместе с тем пакет <Personal>, который предусмотрен для среднего звена клиентского сегмента Банка, будет предоставлен представителям выбранных сфер за ежегодную плату в 20 тыс. драмов. В рамках Интернет-банкинга и мобильного банкинга также предусмотрены льготные условия - обслуживание для целевых клиентов будет бесплатным.

Америбанк за 2016 год увеличил число пластиковых карт на 10% - с 68497 до 75154 шт. Объем розничных кредитов предоставленных банком сфере МСБ увеличился за 2016 год на 81% - до 12.9 млрд драмов. Общий же объем розничного кредитования банк нарастил за 2016 год на 28,5% - до 57.2 млрд драмов. Портфель срочных депозитов в Америабанке вырос за 2016 год на 22% - до 129 млрд драмов.

По данным Финансового рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, за 2016 год активы Америабанка возросли на 39,2% - до 718.3 млрд драмов или $1.5 млрд, за счет роста кредитного портфеля на 61,4% и вложений в гособлигации на 44,2%. В итоге объемы кредитования банк довел до 511.6 млрд драмов или $1.1 млрд, а вложения в гособлигации - до 47.5 млрд драмов или $98.1 млн. Общий капитал Банк нарастил в 2016 году на 8,6% - до 64.4 млрд драмов или $133.1 млн за счет роста накопленной прибыли на 23,4% - до 24.3 млрд драмов или $50.1 млн. 2016 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 6.2 млрд драмов или $12.8 млн, с обеспечением роста на 29,2%. Нормативный общий капитал Америабанка достиг к 1 января 2017 года 81.9 млрд драмов, что почти в 3 раза превышает вступивший в силу с текущего года нормативный минимальный размер (30 млрд драмов). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил по итогам 2016 года на уровне 15,87% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 31,23% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 133,17% (при требуемых min 60%), против соответственно 15,07%, 29,91% и 151,26% годом ранее.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 12 подразделений, из коих 8 столичные и 4 - региональные. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Америа Групп с долей участия в капитале 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.