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 Вторник, 21 Марта 2017 18:00

Алина Оганесян

Америабанк расширил линейку сфер подпадающих под льготное обслуживание

Америабанк расширил линейку сфер подпадающих под льготное обслуживание

АрмИнфо.В рамках специального предложения Америабанк расширил линейку сфер, для которых предусмотрены льготы. Теперь, помимо сотрудников здравоохранения, на льготных условиях могут обслуживаться  в банке также представители сферы аудита/бухгалтерии, страхового сектора и кредитных организаций; горнорудной промышленности, энергосферы и ИТ-сектора. Об этом 21 марта на пресс-конференции заявил директор розничного банкинга Америабанка Арман Барсегян, отметив, что выбор обусловлен выносливостью сфер в условиях экономических шоков, в частности, способностью противостоять рискам.

А. Барсегян сообщил, что в рамках спецпредложения, на сотрудников вышеперечисленных сфер распространяются следующие льготы: процентные ставки по кредитам установлены в пределах 15- 18%; упрощен механизм предоставления лимитов без оценки кредитоспособности клиента; лимит возобновляемого кредита установлен в 8-кратном размере от дохода заемщика, а при обычном кредите - в 12-кратном размере. Он также добавил, что при ипотечном кредитовании соотношение кредита к стоимости залога вместо обычных 70% будет увеличено на 15%, иначе говоря, предоплата с обще действующих 30% снижается до 15%.

По его словам, совместно с компанией Visa International банк будет предоставлять клиентам выбранных сегментов Gold-карты по плате за годовое обслуживание в 5000 драмов. <Клиенты, у которых оборот транзакций за первые месяцы составит 100 тыс. драмов, имеют возможность получить 2 билета на Евровидение>, - сообщил он. Карты ArCа, как далее отметил А.Барсегян, будут предоставляться бесплатно, Visa Electron/Cirrus Maestro за 1000 драмов, Visa Classic/Master Card Standard  - 3000 драмов, MasterСard Gold - 10000 драмов, Visa /Master Card/Platinum 25000 драмов.

Вместе с тем пакет <Personal>, который предусмотрен для среднего звена клиентского сегмента Банка, будет предоставлен представителям выбранных сфер за ежегодную плату в 20 тыс. драмов. В рамках Интернет-банкинга и мобильного банкинга также предусмотрены льготные условия - обслуживание для целевых клиентов будет бесплатным.

Америбанк за 2016 год увеличил число пластиковых карт на 10% - с 68497 до 75154 шт. Объем розничных кредитов предоставленных банком сфере МСБ увеличился за 2016 год на 81% - до 12.9 млрд драмов. Общий же объем розничного кредитования банк нарастил за 2016 год на 28,5% - до 57.2 млрд драмов. Портфель срочных депозитов в Америабанке вырос за 2016 год на 22% - до 129 млрд драмов.

По данным Финансового рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, за 2016 год активы Америабанка возросли на 39,2% - до 718.3 млрд драмов или $1.5 млрд, за счет роста кредитного портфеля на 61,4% и вложений в гособлигации на 44,2%. В итоге объемы кредитования банк довел до 511.6 млрд драмов или $1.1 млрд, а вложения в гособлигации - до 47.5 млрд драмов или $98.1 млн. Общий капитал Банк нарастил в 2016 году на 8,6% - до 64.4 млрд драмов или $133.1 млн за счет роста накопленной прибыли на 23,4% - до 24.3 млрд драмов или $50.1 млн. 2016 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 6.2 млрд драмов или $12.8 млн, с обеспечением роста на 29,2%.  Нормативный общий капитал Америабанка достиг к 1 января 2017 года 81.9 млрд драмов, что почти в 3 раза превышает вступивший в силу с текущего года нормативный минимальный размер (30 млрд драмов). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил по итогам 2016 года на уровне 15,87% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 31,23% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 133,17% (при требуемых min 60%), против соответственно 15,07%, 29,91% и 151,26% годом ранее.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 12 подразделений, из коих 8 столичные и 4 - региональные.  Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Америа Групп с долей участия в капитале 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.

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