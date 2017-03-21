Вторник, 21 Марта 2017 17:57

АрмИнфо.Лидер блока "Царукян" Гагик Царукян заявил о давлениях на избирателей. Об этом он cообщил в ходе встречи с избирателями в Сюникской области.

В частности, он заявил, что избирателям угрожают увольнением, если последние не отдадут свои голоса правящей Республиканкой партии. <Не понимаю, чего люди боятся? Говорят, увольняют с работы, но разве эти же люди могут сегодня на 150-200 тысяч содержать свои семьи?>, - спросил он. При этом Царукян призвал голосовать за его блок, чтобы он смог <уволить всех увольняющих>.

Он также заявил, что ознакомился с предвыборными программами конкурентов. По его словам, он был удивлен некоторыми, поскольку получил такое впечатление, что живет в Швейцарии. "На самом же деле картина совсем другая. Если мы сейчас совершим ошибку, то ближайшие 5 лет будет еще хуже", - подчеркнул политик.

Отметим, что согласно опросам Gallup International Association и ВЦИОМ блок <Царукян> является лидером предвыборной гонки. По данным первой организации, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, блок набрал бы 26.4% голосов, а во ВЦИОМ заявили о рейтинге в 26%