Вторник, 21 Марта 2017 17:53

АрмИнфо. Единственное, чем занимается премьер- министр Карен Карaпетян, игра на барабанах и смена костюмов. Об этом на встрече с избирателями в селе Мец Манташ заявил лидер партии "Республика" и кандидат в депутаты от блока "Елк" Арам Саркисян

На его взгляд, премьер-министр дает обещания, которые не намерен выполнять. "Приедет он к вам, пообещает, что ближайшие годы будут сделаны инвестиции на 270 млн. долларов, не назвав ни инвестора, ни проекты. После своего назначения он лишь меняет костюмы и играет на барабанах", - заявил он. При этом оппозиционер добавил, что для изменений в стране необходимо не попасть в ловушку и не начать сотрудничество с силами, которые возможно хуже правящих властей.

"Есть силы, которые после первомартовских событий 2008 года, когда погибло 10 человек, некоторые политические силы стали выпрашивать в президентской резиденции министерские должности и выразили покорность. Теперь избиратели заявляют о консолидации с этими силами. Зачем нам это? Чем они лучше Республиканской партии Армении",

- заключил он.