Вторник, 21 Марта 2017 17:53

АрмИнфо. Участники Международного форума блогеров, прошедшего в Арцахе 19-20 марта, выступили с совместным заявлением.

В нем, в частности, говорится: <Мы, участники проходящего в Арцахе Международного форума блогеров, отмечая важность реализации и защиты основных прав человека, в частности, права на свободное выражение мнения и права на свободное передвижение и подчеркивая всеобщую ответственность международного сообщества в этом вопросе, а также читывая незаменимую роль представителей медиа в деле предоставления объективной информации выражаем полную поддержку народу Республики Арцах. Убеждены, что шаги любой власти, направленные на ограничение прав представителей медиа и блогосферы на реализацию свободы слова и свободы передвижения, а также политика преследования за реализацию этих прав являются грубейшими нарушениями основных прав и свобод человека. Осуждаем все случаи посягательств и ограничений в отношении свободы выражения мнения и передвижения. Подчеркиваем, что проходящий в Республике Арцах Международный форум блогеров является лучшим ответом на преследования и любые шаги по ограничению свободного передвижения, свободы выражения мнения, включая свободный поиск и распространение информации. Заверяем, что каждый из нас полон решимости внести вклад в дело реализации основных прав человека, а также способствовать укреплению мира>.

Отметим, что проведение Международного форума блогеров в Арцахе стало ответом блогеров на действия азербайджанских властей в отношении российско-израильского блогера Алесандар Лапшина, задержанного по запросу Азербайджана в Минске и затем экстрадированного в Баку за посещение Нагорного Карабаха. В форуме приняли участие более 30 блогеров из 11 стран мира. Основная тема форума <Предоставление конфликтов в социальных медиа и обеспечение прав и свобод блогеров и журналистов>.