Вторник, 21 Марта 2017 16:43

АрмИнфо.Член "Сасна црер" и участник арцахской войны Павлик Манукян призвал премьер-министра Карена Карапетяна разрешить похоронить доставившего группе еду Артура Саркисяна в военном пантеоне <Ераблур>.

"Надеюсь, что с учетом моего скромного вклада в арцахской войне я удостоюсь чести быть захороненным в <Ераблуре>. Следовательно, прошу, чтобы разрешили захоронить Саркисяна на месте, которое будет выделено для меня",- подчеркнуто в письме Манукяна.

Накануне Министерство обороны Армнеии заявило, что Саркисян не может быть захоронен в "Ераблуре", поскольку нет документальных подтверждений его участия в арцахской войне. Более того, в МО отметили, что он служил в советской армии, где в результате заболевания получил физический порок. Отметим, что группа гражданских активистов требовала от правительства похоронить Саркисяна в пантеоне <Ераблур>. В последние дни активисты проводят шествия с этим требованием к зданию правительства Армении. В последние два дня между участниками акций и правоохранителями произошли стычки. Тем не менее, правительство не уступило требованию активистов, министр обороны Виген Саркисян заявил, что пантеон <Ераблур> является военным кладбищем, и неуместно политизировать его.

Отметим, что Саркисян скончался после 25-дневной голодовки. Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти Саркисяна. Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.