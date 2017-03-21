Вторник, 21 Марта 2017 14:43

АрмИнфо.Новоизбранный местоблюститель Константинопольского патриарха, архиепископ Гарегин Бекчян выступил с заявлением, в котором призвал армянскую общину Турции и армян всего мира не беспокоится относительно выборов 85-го патриарха.

<Процесс избрания 85-го Константинопольского патриарха осуществляем согласно предусмотренному плану. Я уверен, что вовлеченные в процесс

ответственные лица приложат усилия для его мирного проведения>, - заявил Бекчян армянской газете в Стамбуле <Акос>.

Ранее, Арам Атешян, который был назначен в свое время турецким правительством заместителем патриарха Константинопольского

патриархата, представил сообщение мэрии Стамбула, в котором отмечается, что проведение патриарших выборов невозможно с правовой точки зрения. Он отметил, что сам он не уйдет в отставку. После этого же мэрия города отправила сообщение, в котором упомянуто, что якобы состоявшиеся 15 марта выборы местоблюстителя, на которых 23 голосами из 34 одержал победу архиепископ Бекчян и предстоящие выборы патриарха не имеют правовых оснований.

Кроме этого, 20 марта Атешян провел литургию в стамбульской церкви, которую представители общины бойкотировали. Ранее же, еще до выборов местоблюстителя стамбульские армяне обратились с открытым письмом к Католикосу всех армян Гарегину II с просьбой вмешаться в деятельность Атешяна. В письме подчеркивалось, что Патриархат, призванный решать проблемы общины, наоборот создает их. Они также призвали Католикоса обеспечить отставку Атешяна, содействовать организации открытых, прозрачных и беспристрастных выборов патриарха Константинопольской епархии АЦЦ. После этого Атешян вместе с предводителем религиозного собрания Патриархата, эпископом Сааком Машалеаном, который представил самоотвод в пользу Бекчяна, был приглашен к Католикосу всех армян Гарегину Второму. На встрече была достигнута договоренность о назначении до 15 марта выборов викария, после избрания которого и должны были завершиться обязанности Атешяна. После же, в десятидневный срок, то есть до 25 марта должны быть организованы и проведены выборы Инициативной структуры, которая в свою очередь в шести месячный срок организует выборы патриарха.

Подобное негативное отношение общины в отношении Атешяна достигло своего апогея после письма экс-местоблюстителя президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором он осудил принятие Бундестагом Германии резолюции по Геноциду армян. Атешян утверждал, что решение

вызвало глубокое сожаление армянского народа, при этом он выразил Эрдогану сожаление от своего имени и от имени всего армянского народа

Напомним, что должность патриарха ААЦ в Константинополе с 1998 года занимал Месроп Мутафян. Однако после перенесенных операций и нескольких попыток покушения, осуществленных членами террористической организации "Эргенекон", самочувствие 53- летнего Патриарха ухудшилось, а потом врачи диагностировали у него неизлечимую амнезию. С 2004 года руководство Турции не дает разрешения армянской общине (глава национальной общины по турецким законам должен вместе с тем быть духовным главой) определить выборы нового Патриарха или хотя бы его соправителя.