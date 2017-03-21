Вторник, 21 Марта 2017 12:27

АрмИнфо. Армения готова установить логические отношения и с Азербайджаном, и с Турцией, если они будут готовы к переговорам. Об этом 20 марта заявил первый вице-председатель правящей Республиканской партии Армении, премьер-министр Карен Карапетян в ходе встречи с избирателями ереванского административного района Канакер-Зейтун, отвечая на вопрос о том, как он представляет мир и добрососедство с Турцией и Азербайджаном.

<Мы готовы установить логичные отношения с соседями, если наши соседи будут готовы вести переговоры. В этой связи я не исключаю, что через некоторое время мы сядем и договоримся о правилах игры. Это не означает, что мы подружимся, но это значит, что мы, возможно, договоримся, как мы будем совместно жить по соседству, на одной территории>, - сказал Карапетян.

В то же время он подчеркнул, что граждане Армении могут критиковать Республиканскую партию Армении по различным вопросам, однако в вопросе Нагорного Карабаха РПА неуязвима, так как к самоопределению Карабаха и линии соприкосновения партия относится как к вопросу собственного достоинства, самолюбия и идентичности. По его словам, именно исходя из этого, РПА в своем лозунге акцентировала внимание на вопросах безопасности.