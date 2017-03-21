Вторник, 21 Марта 2017 12:02

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер- Петросян убежден, что нагорно-карабахский конфликт очень даже решается.

<Кто сказал, что карабахский вопрос не решается? Очень даже хорошо решается. Просто, прямые переговоры именно для того, чтобы стороны попытались сделать их насколько возможно более выгодными для себя, и Армения борется за это, и Азербайджан, естественно, борется. В начале переговоров этих разногласий было огромное количество, а сейчас их число достигло всего одного-двух вопросов>, - заявил в эфире телепередачи <Оракаргиц дурс> на Общественном телевидении первый президент Армении, лидер АНК Левон Тер-Петросян.

На замечание, что Армянская сторона готова на уступки, а Азербайджан не готов к ним, Тер-Петросян констатировал, что подобные заявления отводят внимание от сущности проблемы. <Если бы Азербайджан не был готов к компромиссам, то вообще не участвовал бы в работе Минской группы ОБСЕ. Две стороны согласны на компромиссы, но обе стороны пытаются извлечь максимально выгодные для себя условия. Это естественный процесс. Так было во всех планах, и во время поэтапного рассмотрения, и во время пакетного. В конце концов, приходит такой момент, когда стороны говорят либо да, либо нет>, - резюмировал первый президент Армении.