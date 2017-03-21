Вторник, 21 Марта 2017 11:12

АрмИнфо.Очередная предвыборная поножовщина произошла в Арагацотнской области Армении.

На этот раз <героями> инцидента стали представители блока <Царукян>. Поздно вечером 19 марта сторонники предвыборного штаба кандидата от данного блока Левы Хачатряна и кандидата от того же альянса Норы Арустамян сцепились в рукопашную, но не остановившись на этом применили также холодное оружие. В результате, один из участников инцидента тяжело ранен и был доставлен в ереванский медицинский центр <Эребуни>, где был дважды прооперирован. Другой участник был ранен в ногу и доставлен в медцентр Апарана.

Днем ранее в том же Арагацотне в селе Ашнак пьяные сторонники Республиканкой партии Армении столкнулись с представителями АРФ "Дашнакцутюн", а затем и кандидатом депутаты от блока <Царуцкян> Хачиком Манукяном, не разрешив им осуществлять предвыборную агитацию в селе. На днях же в Араратской области поножовщина произошла вновь между сторонниками РПА и АРФД, на этот раз был ранен племянник одного из кандидатов в депутаты от АРФД. Примечательно, что в Араратской области с самого начала предвыборной агитации было неспокойно, но в основном стычки происходили между кандидатами в депутаты РПА

Напомним, что на днях сторонники кандидата в депутаты от РПА, главы департамента по управлению госимуществом Армана Саакяна избили кандидата в депутаты от блока <Царпукян> Ваана Карапетяна. Однако сам Саакян заявил, что инцидент носил бытовой характер. Карапетян же в полиции заявил, что просто споткнулся и упал. Примечательно, что все эти инциденты в РПА объясняют исключительно бытовыми мотивами.

Особенно нашумевшим был инцидент в Джрарате между сторонниками РПА и блока <Оганян-Раффи-Осканян>, в результате которого были ранены 5 человек.