Понедельник, 20 Марта 2017 21:47

АрмИнфо. Компания Viva Cell-MTS с 2007 года по сей день инвестировала порядка 170 млн. драмов в Международный центр развития детей, в рамках чего 180 детей с аутизмом прошли интенсивную поведенческую терапию. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, только за 2016 год программой воспользовались 42 ребенка.

Согласно источнику, в рамках программы при содействии компании Viva Cell-MTS для 30 детей была создана соответствующая международным стандартам <Универсальная классная комната>, которая позволит этой целевой группе быть максимально вовлеченными в образовательный процесс.

Благодаря сотрудничеству повысился показатель доверия к Центру, улучшились коммуникативные способности детей, и решилась проблема их интеграции в среднеобразовательные школы.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.