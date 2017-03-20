Понедельник, 20 Марта 2017 21:04

АрмИнфо.Стремление к миру в первую очередь означает пропаганду мира, а не войны. Подобную точку зрения выразил министр иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна отвечая на вопрос АрмИнфо относительно очередного заявления президента Азербайджана о том, что в переговорном процессе по карабахскому урегулированию нет прогресса, поскольку Армения не хочет мира.

На вопрос о том, делает ли Баку дешевые попытки представить Азербайджан в выгодном свете, сравнивая его с Арменией, Налбандян в частности, сказал: «Являющаяся поборником мира сторона не прибегает к диверсионным нападениям, грубейшим образом не нарушает международное гуманитарное право, постоянно не нарушает режим перемирия и не отказывается от создания механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня. Как видно из звучащих из Баку заявлений, только там подобным образом воспринимают мир», - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства. При этом он добавил, что известно, какие бедствия принесли на голову своего народа те руководители, которые игнорировали международное право и выступали за решение вопросов посредством силы.

«А относительно сравнений: не в первый раз в Баку озвучивают идею, что Армения и Азербайджан не могут быть конкурентами, и, следовательно, Армения должна пойти на односторонние уступки. В Азербайджане считают, что могут с помощью денег приобрести авторитет, купить друзей, провести какие-то сомнительные резолюции и представить это внутренней аудитории как достижения, свидетельство авторитета. Конечно, Армения и Азербайджан не могут быть конкурентами в плане демократии, толерантности, защиты прав человека, экономических свобод, свободы прессы, слова и иных основополагающих свобод. В последние годы мы стали свидетелями того, что произошло с не менее богатыми и самодовольными авторитарными режимами. Логика и направленность развития наших государств и обществ противоположно сопоставимы», - резюмировал Налбандян.