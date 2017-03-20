Понедельник, 20 Марта 2017 20:56

АрмИнфо.Акция-шествие в память о <доставщике еды> Артуре Саркисяне завершилась.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо с места событий, демонстранты соберутся вновь завтра, 21 марта в 15:00 у спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна, откуда шествием направятся к ритуальному залу <Сан Лазар> близ Шаумяновского кладбища, где в 18:00 начнется панихида по Артуру. Координаторы акции протеста заявили, что завтра никаких действий не намереваются предпринимать, однако после похорон продолжат сидячие пикеты на площади Свободы.

Отметим, что панихида Артура Саркисяна, доставившего во время июльского захвата Полка Патрульной Службы еду членам группы <Сасна црер>, состоится 21 марта в 18.00 в ритуальном зале <Сан Лазар> близ Шаумяновского кладбища. Похороны же состоятся 22 марта в 14:00 из того же зала. Саркисян будет похоронен на Шаумяновском кладбище.

Меж тем, группа гражданских активистов требовала от правительства похоронить Саркисяна в пантеоне <Ераблур>. В последние дни активисты проводят шествия с этим требованием к зданию правительства Армении, однако, правительство не уступило требованию активистов, министр обороны Виген Саркисян заявил, что пантеон <Ераблур> является военным кладбищем, и не уместно политизировать его.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям повстанческой группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Власти тогда решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить группу сдаться. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.