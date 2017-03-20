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 Понедельник, 20 Марта 2017 20:33

Марианна Мкртчян

Раффи Ованнисян  призвал армян мира к единению

Раффи Ованнисян  призвал армян мира к единению

АрмИнфо. Лидер партии "Наследие" и кандидат в депутаты от блока <Оганян-Раффи-Осканян> Раффи Ованнисян призвал армян мира к единению.

<Для защиты интересов наших граждан необходимо единение Армения-Арцах-Диаспора.  Мы должны сделать так, чтобы из нашей страны не убегали, а возвращались. Конечно, предстоит длительная и сложная работа, со взлетами и падениями. Но я хочу подчеркнуть, что несмотря на все сложности, мы продолжим борьбу во благо наших общих интересов>, - сказал Ованнисян в ходе встречи с избирателями в городе Ванадзор Лорийской области Армении.

Он также коснулся заявления премьера Армении Карена Карапетяна об ошибках и упущениях и сказал: <Если заявления Карапетян искренни, и он не выполняет специальную миссию, то он должен говорить не об ошибках и упущениях, а о том, что партия, которую он сегодня представляет все эти годы проводила незаконную деятельность>.

Он также призвал заниматься благотворительностью вне предвыборной кампании.

Заметим, что Раффи Ованнисян долгое время находился в США и не участвовал в агитационной кампании блока ОРО.  Сегодня он впервые принял участие в предвыборной агитации блока Оганян-Раффи- Осканян в Арагацотнской области, а затем в Лорийской. 

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