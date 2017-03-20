Понедельник, 20 Марта 2017 20:28

АрмИнфо.В Ереване проходит акция-шествие в память о <доставщике еды> Артуре Саркисяне.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо с места событий, шествие стартовало с площади Свободы. Несколько сотен демонстрантов движутся к площади Республики, скандируя: <Смерть режиму!>, <Серж убил Артура!>, <Объединяйтесь!>, <Свободная, независимая Армения>, <Решаем мы!>, <Прокурор, уходи>. Протестующие намерены пройти по центральным улицам Еревана и вернуться на площадь Свободы.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям повстанческой группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Власти тогда решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить группу сдаться. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.

Отметим, что акции в память Артура Саркисяна проходят не только в Ереване и в городах республике, но и по всему миру со дня его смерти 17 марта. Участники акции в память Артура Саркисяна, требуют похоронить Саркисяна на пантеоне <Ераблур> и привлечь к ответственности, всех, кто <виновен> в его смерти.