Понедельник, 20 Марта 2017 20:18

АрмИнфо.В Гомеле на транзитном грузовом самолете, следовавшем из Армении в Болгарию, был обнаружен груз с превышением радиационного фона в 250 раз.Как сообщает БЕЛТА, об этом журналистам сообщил начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олег Ляшук.

Между тем, как сообщили АрмИнфо в компетентных органах Армении, этот груз, по всей вероятности, направлялся в Болгарию двойным транзитом, как через саму Армению, так и через Беларусь. Здесь напомнили, что пока ждут конкретной информации от белорусских коллег, однако со всей уверенностью могут сказать, что все таможенные службы страны хорошо технически оснащены и обладают необходимым оборудованием для обнаружения радиационных веществ. «Тем более, маловероятно получение их с Армянской АЭС, где хранилище обработанного ядерного топлива находится под жестким контролем, в том числе и МАГАТЭ», - отметил источник.

Напомним, что накануне 19 марта в 12часов 30 минут в авиационный пункт пропуска <Гомель> прибыл грузовой самолет, следовавший из Армении в Болгарию. В сообщении начуправления погранконтроля Госпогранкомитета Беларуси говорилось, что «на транспортном средстве был обнаружен груз, представляющий собой ящик, на котором было обозначение ионизирующего источника. Были вызваны сотрудники Гомельской пограничной группы, занимающиеся радиационно-химической разведкой, сотрудники Гомельского управления МЧС. После необходимых проверок груз был пропущен через государственную границу Беларуси».

Ранее, об обнаружении радиоактивных веществ на борту самолета, следовавшего из Армении в Европу транзитом через Беларусь, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Армянская сторона пока не отреагировала на данный инцидент.