Пятница, 17 Марта 2017 20:45

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Артур Давтян исключает вероятность проблем со специальными боевыми машинами и провалов в ходе апрельской войны из-за некачественного дизтоплива. Об этом заявил генпрокурор в ответ на запрос армянской службы "Радио Совобода".

Комментируя вопрос, находится ли в производстве Генпрокуратуры дело в связи с перебоями в работе военной техники в ходе четырехдневной войны из-за некачественного дизтоплива, в надзорном органе ответили: "В апреле 2016 года, отец покойного замначальника N-й военной части Армии обороны НКР, подполковника Алексана Аракеляна - Геворг Аракелян, заявил СМИ о том, что в ходе апрельской войны были зафиксированы случаи, когда вместо топлива танк заправляли водой, а также о случаях отсутствия аккумулятора, из-за чего соответствующая боевая техника вовремя не подоспела на место военных действий. Подготовленные материалы по делу не были обоснованы, далее - опровержены, на основании чего были принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела".

Отметим, что премьер-министр Армении Карен Карапетян с трибуны парламента заявил, что из-за некачественного дизтоплива во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта возникли проблемы с эксплуатацией военной техники. В этой связи экс-министр обороны Сейран Оганян, заявил, что если подобная информация существует, то необходимо провести расследование. <Я не против этого, но уверен, что подобное не могло иметь место>,- заявил Оганян. Нынешний же министр обороны РА Виген Саркисян попытался размазать ситуацию, заявив, что заявление премьера Карапетяна было вырвано из контекста и неверно интерпретировано. Несмотря на попытки Саркисяна <спасти ситуацию>, Карапетян не отказался от своих слов, и в беседе с журналистами вновь заявил о наличии подобной проблемы, при этом пообещав исправить ее путем тотального контроля и последовательной работы.

После же премьер-министр Арцаха Ара Арутюнян подтвердил слова Карена Карапетяна. По данным арцахского премьера, уже много лет на рынке дизтоплива есть некачественная продукция, которая используется при эксплуатации сельхозтехники, транспортных средств и строительной техники. "Что же касается апрельских событий, то как тогда, так и в последующие месяцы, частные строительные компании, работающие для Армии обороны, имели много проблем, связанных с некачественным горючим, поскольку правительство в ускоренном порядке приобрело его от частных поставщиков", - подчеркнул он. По словам Арутюняна, возникали проблемы и с транспортными средствами, обслуживающими армию, что, на взгляд специалистов, было обусловлено некачественным дизтопливом. "Из-за этой проблемы приходила в негодность не только техника, но и были затянуты инженерные работы. Нужно понимать, что при наличии некачественной продукции, особенно в чрезвычайных ситуациях и при скорых закупах, подобные проблемы не исключены", - заключил он.

Впоследствии, однако, слова премьера официально опровергло Минобороны. Меж тем, Карапетян несколько смазал свое заявление о проблемах с дизтопливом во время войны, тем не менее, на последнем заседании правительства, вновь заявил о наличии на армянском рынке некачественного горючего и необходимо предпринятия соответствующих мер против этого.