Пятница, 17 Марта 2017 20:43

АрмИнфо.Отец пострадавшего в результате джарартской разборки между представителями правящей Республиканской партии и соратниками блока Оганян-Раффи-Осканян Акопа Мелконяна в интервью радио <Азатутюн> рассказал подробности об инциденте.

По его словам, ему позвонил несовершеннолетний племянник и, плача, рассказал, что возле сельской администрации избивают сына - Акопа. <Мой брат и друг поехали за ним, в это время из здания сельской администрации вышли 30 человек, вооруженных дубинками, ножами и пистолетами, и стали избивать брата, Акопа и даже малолетнего племянника>,- продолжал рассказывать Мелконян-старший.

По его словам, малолетнего племянника избили дубинкой, сломали пальцы, его прооперировали в медцентре <Эребуни>. Акоп Мелконян получил ножевое и огнестрельное ранение. Его дядя получил 4 ножевых ранения, пострадали также двое других их родственников. Все они были доставлены в больницу.

Днем ранее в Джрарате вновь между сторонниками блока ОРО и РПА произошел инцидент, в котором лично участвовал сельский староста Лерник Ераносян - брат замначальника Полиции Левона Ераносяна. По свидетельству очевидцев, сам Левон Ераносян также присутствовал во время инцидента.

Однако страсти между ОРО и РПА не улеглись сегодня в селе Одзун Лорийской области произошел очередной инцидент между представителями

блока и сторонниками правящей Республиканской партии. Как говорится в сообщении блока, во время агитации на его представителей было совершено нападение со стороны соратников РПА, началась потасовка.

Отметим, что нынешние выборы отличаются особенно агрессивным настроем Республиканской партии и ее кандидатов, несмотря на заявления высшего руководства страны о том, что избирательный процесс должен быть кристально чистым и демократичным. Особенно своими репрессивными методами действий отличился губернатор Араратской области Арамаис Григорян, который стал увольнять с работы чиновников, не участвующих в агитации РПА. В Араратской области драки произошли также между кандидатами в депутаты от самой РПА. Ранее в Арагацотноской области кандидат в депутаты от РПА Базмасер Аракелян избил сторонника партии АРФ <Дашнакцутюн>.

Сегодня же ночью сторонники кандидата в депутаты от Республиканской партии, главы департамента по управлению госимуществом и по совместительству сына спикера парламента Галуста Саакяна Армана Саакяна попытались свести счеты с кандидатом в депутаты от блока <Царукян>, владельцем ресторана <Черри>, депутатом Ваганом Карапетяном. Хотя сам Саакян случившееся объясняет исключительно бытовыми мотивами, не имеющими ничего общего с предвыборной кампанией. А впоследствии в Полиции сам Карапетян заверил, что его не избивали, он просто поскользнулся и упал.