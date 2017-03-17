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 Пятница, 17 Марта 2017 20:43

Татевик Шагунян

Отец раненного во время джараратского инцидента Акопа Мелконяна рассказал подробности расправы над его сыном

Отец раненного во время джараратского инцидента Акопа Мелконяна рассказал подробности расправы над его сыном

АрмИнфо.Отец пострадавшего в результате джарартской разборки между представителями правящей Республиканской партии и соратниками блока Оганян-Раффи-Осканян Акопа Мелконяна в интервью радио <Азатутюн> рассказал подробности об инциденте.

По его словам, ему позвонил несовершеннолетний племянник и, плача, рассказал, что возле сельской администрации избивают сына - Акопа. <Мой брат и друг поехали за ним, в это время из здания сельской администрации вышли 30 человек, вооруженных дубинками, ножами и пистолетами, и стали избивать брата, Акопа и даже малолетнего племянника>,- продолжал рассказывать Мелконян-старший.

По его словам, малолетнего племянника избили дубинкой, сломали пальцы, его прооперировали в медцентре <Эребуни>. Акоп Мелконян получил ножевое и огнестрельное ранение. Его дядя получил 4 ножевых ранения, пострадали также двое других их родственников. Все они были доставлены в больницу.

Днем ранее в Джрарате вновь между сторонниками блока ОРО и РПА произошел инцидент, в котором лично участвовал сельский староста Лерник Ераносян - брат замначальника Полиции Левона Ераносяна. По свидетельству очевидцев, сам Левон Ераносян также присутствовал во время инцидента.

Однако страсти между ОРО и РПА не улеглись сегодня в селе Одзун Лорийской области произошел очередной инцидент между представителями

блока и сторонниками правящей Республиканской партии. Как говорится в сообщении блока, во время агитации на его представителей было совершено нападение со стороны соратников РПА, началась потасовка.

Отметим, что нынешние выборы отличаются особенно агрессивным настроем Республиканской партии и ее кандидатов, несмотря на заявления высшего руководства страны о том, что избирательный процесс должен быть кристально чистым и демократичным. Особенно своими репрессивными методами действий отличился губернатор Араратской области Арамаис Григорян, который стал увольнять с работы чиновников, не участвующих в агитации РПА. В Араратской области драки произошли также между кандидатами в депутаты от самой РПА.  Ранее в Арагацотноской области кандидат в депутаты от РПА Базмасер Аракелян избил сторонника партии АРФ <Дашнакцутюн>.

Сегодня же ночью сторонники кандидата в депутаты от Республиканской партии, главы департамента по управлению госимуществом и по совместительству сына спикера парламента Галуста Саакяна Армана Саакяна попытались свести счеты с кандидатом в депутаты от блока <Царукян>, владельцем ресторана <Черри>, депутатом Ваганом Карапетяном.  Хотя сам Саакян случившееся объясняет исключительно бытовыми мотивами, не имеющими ничего общего с предвыборной кампанией. А впоследствии в Полиции сам Карапетян заверил, что его не избивали, он просто поскользнулся и упал.

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